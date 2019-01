Catania, arrestato italiano dedito all’estremismo islamico

Arrestato a Catania un pregiudicato di 32 anni con l’accusa di apologia del terrorismo mediante strumenti informatici e per istigazione ad arruolarsi in associazioni terroristiche. Secondo l'accusa infatti, l'uomo si sarebbe convertito all'islamismo nel 2011 durante lo sconto di una pena in carcere per violenza sessuale, iniziando poi ad utilizzare i social network per la sua attività di propaganda. Il 32enne in questione avrebbe poi detto di essere egiziano e di chiamarsi Ahmed, incitando a munirsi di fucile o coltello ed andare a "fare pulizia a Milano, in Calabria…”, sollecitando una guerra santa in Italia.