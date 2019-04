Cattedrale di Notre-Dame distrutta, salvata la struttura e la facciata

La cattedrale di Notre-Dame a Parigi, patrimonio storico e artistico dell’umanità, stata distrutta da un enorme ed improvviso incendio, per fortuna conservando la struttura, la facciata e i tesori al suo interno. L'incendio è stato estinto spento, e sono in corso di valutazioni le stime dei danni. "Sul posto sono ancora al lavoro un centinaio di vigili del fuoco con otto mezzi antincendio”, afferma il segretario di Stato francese all'Interno Laurent Nunez, mentre in un tweet il direttore della Sala Stampa vaticana Alessandro Gisotti scrive: “Il Papa è vicino alla Francia, prega per i cattolici francesi e per la popolazione parigina”. Intanto il presidente Emmanuel Macron annuncia lo stop della politica e in preda alla commozione, fa sapere: "La ricostruiremo tutti insieme".