Catturato rumeno che aveva rapinato e stuprato un’anziana a Milano

Fermato dalla polizia di stato il fautore della rapina e dello stupro ai danni di una donna di 70 anni, commesso il 21 settembre 2018 a Milano.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato catturato ieri a Mantova, dove si nascondeva in un’abitazione. Si tratterebbe di un cittadino rumeno di 40 anni, con dei precedenti: era stato infatti condannato a 10 anni per un caso analogo avvenuto nel 2009 a Genova, per cui aveva ricevuto l’ordine di estradizione in Romania dove avrebbe dovuto scontare la pena. Secondo quanto spiegato però, sarebbe uscito dal carcere dopo soli due mesi per poi recarsi a Milano, frequentando dormitori e mense.

Sulla questione commenta il Ministro dell’Interno Matteo Salvini: "Castrazione chimica per lo schifoso che qualche giorno fa aveva rapinato e stuprato una donna di 70 anni in casa sua a Milano. Un recidivo. Era già stato rispedito in Romania per un'altra violenza di dieci anni fa ma, uscito dal carcere, ha pensato bene di tornare subito in Italia!"