Centesimo compleanno per uno dei sopravvissuti dei gulag

Festeggia 100 anni Giuseppe Bassi, uno dei reduci dei campi di concentramento in Siberia, chiamato dai compagni "Bassi l'Ora", a causa del suo orologio, l'unico presente in quei giorni. A Villanova di Camposampiero in provincia di Padova, il reduce del gulag è infatti uno dei pochi superstiti della campagna di Russia: partito nel febbraio 1942 per combattere sul fronte del Don, Bassi è stato incarcerato il 24 dicembre 1942 ad Arbuzovka e poi rinchiuso nei gulag di Tambov, Oranki e Suzdal, per poi fare ritorno quattro anni dopo nell'aprile 1946. "Quand'ero prigioniero mi muovevo sempre. Bisognava fare così e non sdraiarsi mai: chi lo faceva si lasciava morire. Ho sempre avuto la volontà di vivere e ho sempre pensato che dovevo tornare per raccontare".