Centro sportivo a Parma elude il fisco

Sottoposto a sequestro preventivo un centro sportivo di Parma dotato di piscina, in seguito a una disposizione del tribunale eseguita dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza. Le indagini riguardano le condotte penali in materia tributaria, che hanno portato alla scoperta di un sistema di società definito “a scatole cinesi” con lo scopo di eludere il fisco, per il quale sono indagate tre persone.