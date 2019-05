Cerca di narcotizzare e uccidere il figlio, a Padova

A Padova, una donna ha imbottito di narcotizzante il figlio di 5 anni con l’intenzione di ucciderlo una volta sedato, e successivamente togliersi la vita. La madre è stata però intercettata dai carabinieri prima di poter realizzare il suo piano per essere poi arrestata in flagranza con l’accusa di tentato omicidio aggravato. Il figlio si torva adesso in ospedale fuori pericolo di vita, mentre la donna è stata trasferita in una struttura psichiatrica.