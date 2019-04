Chiama la fidanzata e minaccia il suicidio, nel Modenese

Telefona alla fidanzata annunciando il suicidio e aprendo la bombola del gas all'interno della sua abitazione in piazza Patarazzi a Sant'Anna Pelago, nel Modenese. All’arrivo dei carabinieri allertati dalla donna, i militari hanno rotto una porta per entrare ed hanno trovato il 45enne semicosciente all’interno dell’abitazione, satura di gas. Richiesto l’intervento dell'elicottero del 118, che ha trasportato l'uomo all'ospedale di Modena Baggiovara per il ricovero.