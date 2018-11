Chiusa tendopoli di migranti a Roma

Sgomberato il presidio umanitario di Baobab Experience a Roma, con all’interno circa 200 migranti, per cui sono in corso le identificazioni: i migranti sprovvisti di documenti verranno portati all'ufficio immigrazione per il fotosegnalamento. In quanto alla tendopoli, al temine delle operazioni verranno rimosse le tende e l'area sarà bonificata. Andrea Costa, coordinatore di Baobab Experience, commenta la vicenda: "Un centinaio di persone rimarrà per strada. Ci auguriamo che il Comune si attivi per ricollocarli. E’ il 22esimo sgombero di questo campo, ma temo che questa volta sia la chiusura definitiva. Le questioni sociali, a Roma, si risolvono così: polizia e ruspa. Il Campidoglio a 5 stelle non è diverso né dai precedenti né dalla Lega. Una vergogna infinita per questa città”.