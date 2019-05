Chiuso il bar dei criminali a Cento, nel Ferrarese

All’interno del Bar Morando di Cento in provincia di Ferrara, si sono verificati negli ultimi 10 mesi due aggressioni uno dei quali degenerato in rapina, oltre ai numerosi casi di persone ubriache o entrata riaperte di sangue. Il locale è infatti diventato ritrovo di spacciatori, pregiudicati e persone pericolose tanto da ricevere un ordine di chiusura dal questore di Ferrara dopo la richiesta dei Carabinieri i quali hanno svolto le indagini. La licenza del bar è stata sospesa per 15 giorni per motivi di ordine pubblico.