Chiuso l’hub dei migranti di via Mattei a Bologna, scoppia la protesta

Presidio davanti all'hub dei migranti di via Mattei a Bologna, la quale verrà chiusa in seguito ad una decisione della prefettura, per lavori di manutenzione. La chiusura porterà quindi al trasferimento di 183 ospiti. La manifestazione è stata condotta da una settantina di esponenti di Usb, Fp-CGIL, Adl Cobas e dei centri sociali Tpo e Labas che si sono radunati davanti al cancello di accesso della struttura, protestando con striscioni e cartelli per chiedere la salvaguardia dei posti di lavoro degli operatori che lavorano all'hub. “Noi siamo qui pacificamente, frapporremo i nostri corpi a un atto che è arrogante, inutile e dannoso”, ha detto il segretario regionale della Cgil emilia Romagna Luigi Giove .