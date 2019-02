Chiusura domenicale dei negozi, riaperta la trattativa

Riaperto il confronto col mondo del commercio per la proposta di chiusura domenicale dei negozi. La commissione della Camera incaricata di esaminare il testo dovrà riascoltare le associazioni di categoria in base alle ultime modifiche del testo. Intanto, M5S e Lega trovano una formula di accordo: "Siamo passati da tutti i negozi chiusi ad aperti con buon senso, inserendo il tema dei centri storici", come ha dichiarato la presidente di commissione Barbara Saltamartini, della Lega.