Cicogne sui tralicci elettrici, messa in sicurezza dei nidi

A Camazzole di Carmignano di Brenta, tre cicogne hanno scelto di costruire il proprio nido su un palo dell’energia elettrica. E-Distribuzione assieme alla Lipu ha messo in sicurezza la casa degli esemplari, che negli ultimi anni sembrano aver scelto quell’area come luogo di nidificazione e riproduzione. Per tutelare la sopravvivenza di questi volatili, sono già stati isolati diversi tralicci elettrici nel 2018, creando una vasta zona di sicurezza intorno ai nidi, in vista del periodo estivo dedicato alla nascita dei piccoli.