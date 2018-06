Incontri, spettacoli, musica e film: a Rimini dall'8 al 10 giugno torna "UlisseFest"

“Al di là del mare” è il tema della seconda edizione che mette al centro degli incontri il viaggio in tutte le sue forme: la bicicletta, il trekking e il camminare, la fotografia, la scrittura di viaggio e il mestiere dell’autore di guide, i viaggi estremi, quello filosofico e umanitario, con le Ong impegnate in Africa.

E poi Emilia-Romagna in primo piano con le sue eccellenze turistiche, dalla Motor Valley all’enogastronomia tipica con l’appuntamento dedicato a Pellegrino Artusi, passando per i 14 Cammini per pellegrini che attraversano il territorio.

Spazio anche all’esperienza di BlogVille, il format unico in Italia e in Europa nato nel 2012 per attirare i blogger europei alla scoperta della regione, con un appuntamento che avrà ospiti travel blogger e influencer internazionali.

Tra le iniziative anche workshop ad iscrizione e laboratori di scrittura, fotografia e carnet de voyage per scoprire le tecniche per intensificare l’esperienza del viaggio, conservarla e comunicarla. UlisseFest guarda anche ai giovanissimi, con il laboratorio per bambini "I luoghi dell’immaginario, e il viaggio-racconto sugli antichi egizi ispirato dalle parole e dai disegni della nuova mappa Giralangolo.

E ancora la musica con due grandi concerti, Omar Souleyman dalla Siria e la brass band Boban Marković Orkestar, con le suggestioni di "Parole note" a cura di Radio Capital, lo spettacolo “In viaggio con la musica” e, tutti i giorni dopo il tramonto gli interventi live delle dj Suchi.

Inoltre, il Festival propone diversi appuntamenti dedicati al cibo, dal baccalà di Lisbona alle orecchiette pugliesi, e sarà anche l’occasione per presentare Food for Soul, l’associazione no-profit creata da Lara Gilmore e dallo chef Massimo Bottura con l’obiettivo di dare da mangiare a chi ne ha bisogno e ridurre gli sprechi alimentari.

Grandi appuntamenti anche con cinema e teatro: dal documentario "The Good Life" di Niccolò ammaniti al film di Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado, "Il sale della terra", dedicato al fotografo brasiliano al reading "Breviario mediterraneo night" di Paolo Di Paolo, dalle pagine straordinarie di Predrag Matvejević.