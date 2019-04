Circoncisione in casa, arrestate la madre e la nonna del piccolo

Un neonato è deceduto in seguito ad una circoncisione effettuata in una casa in modo artigianale, a Quelli. Presenti al momento dell’operazione, la madre e la nonna del piccolo, due donne nigeriane che sono state portate in questura per essere interrogate sull’accaduto: sarebbero state le stesse donne a chiamare il 118, ma al loro arrivo non era più possibile far altro che costatarne il decesso, dopo poche settimane di vita.