Clochard morto bruciato, nessuna condanna per i responsabili

Nessuna condanna per la morte di Ahmed Fdil, il senzatetto di 64 anni bruciato vivo da due giovani il 13 dicembre 2017 a Santa Maria di Zevio, dentro l'auto usata dalla vittima come abitazione. E’ stato infatti stabilito il 17enne accusato di omicidio volontario aggravato venga messo in prova e che il processo sia sospeso per tre anni, mentre il giovane continuerà a vivere nella comunità che lo ospita: se per tre anni dimostrerà un comportamento idoneo il reato verrà estinto. Il secondo imputato invece è uscito subito dal procedimento poiché non imputabile, avendo meno di 14 anni. "Prendiamo atto dell'ordinanza, l'accettiamo e la rispettiamo tuttavia, considerato il tipo di reato, ovvero l'omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa, secondo noi si sarebbe potuti arrivare a sentenza. Come era già successo in altri casi ad esempio la condanna a 18 anni emessa dal Tribunale di Bologna contro due minorenni per un duplice omicidio in provincia di Ferrara".