Commenti razzisti su twitter, sospeso insegnante a Pavia

Il presidente di commissione alla maturità designato per due classi del liceo scientifico “Copernico” di Pavia sarà sostituito nel suo ruolo agli esami di stato dopo essere finito nella bufera per i suoi tweet razzisti. La decisione è stata presa l'Ufficio scolastico regionale, dopo la segnalazione del caso da parte del preside in seguito ad alcune esternazioni su Twitter del professore, che replica alle accuse: "Su Twitter scrivo come cittadino libero e commento notizie postate da altri; chi mi conosce, sa che sono un bravo insegnante".