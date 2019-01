Commento negazionista sulla pagina dell’Anpi

"Sarebbe bello spiegare ai ragazzi delle medie che le foibe le hanno inventate i fascisti, sia come sistema per far sparire i partigiani jugoslavi, che come invenzione storica. Tipo la vergognosa fandonia della foiba di Bassovizza". Una discussione sulle foibe ha destato forti polemiche e accuse di negazionismo all'Associazione dei Partigiani, a cui avrebbe risposto in seguito la stessa presidente provinciale, Antonella Toffanello: “Io il post l'ho visto, ieri, non so se c'è ancora e non sappiamo chi l'abbia scritto, ma ne prendiamo le distanze. Non rappresenta il nostro pensiero".