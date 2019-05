Commerciante agricolo scoperto con 112 piante di marijuana

La Guardia di Finanza ha sequestrato 112 piante di marijuana in un garage adibito a serra, tutte con un’altezza compresa tra gli 80 ed i 100 centimetri insieme alle attrezzature per la coltivazione. La serra è stata scoperta scoperta dalle Fiamme Gialle a Fornovo di Taro in provincia di Parma dove i militari sono stati insospettiti da un commerciante di prodotti agricoli il cui comportamento li ha indotti ad effettuare un controllo nel negozio dove è stata rinvenuta una tenda con varie piante al suo interno. Ma è stata la perquisizione domiciliare a portare al ritrovamento della vera piantagione, che è costata al commerciante una denuncia.