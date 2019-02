Compare un’altra scritta razzista sul muro di una casa

Un’altra scritta minacciosa apparsa sul muro di casa di una coppia che ha adottato un ragazzo africano nel Milanese: “Ammazza al negar” (“ammazza il negro”, ndr), recitano le parole scritte per mezzo di uno spray. Un’episodio analogo era già stato scoperto in passato, quando sullo stesso muro di casa la coppia aveva trovato la scritta “Pagate per questi negri di m….”, dopo aver adottato un senegalese di 22 anni. La coppia ha infine denunciato l’accaduto, di cui si stanno già occupando i militari.