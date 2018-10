Compleanno di un bambino affetto da autismo, nel Modenese: su 18 invitati si presenta solo uno

Aveva organizzato una festa di compleanno per il figlio di 4 anni affetto da autismo, ma su 18 invitati se n’è presentato solo uno mentre gli altri non hanno nemmeno risposto all’invito.

E’ successo a Cavezzo, nel Modenese, ad una madre che ieri è stata accolta col suo piccolo al Kids Festival di Milano, il quale ha organizzato una festa speciale. Il caso è arrivato anche all’attenzione di Lorenzo Fontana, ministro per le Politiche per la famiglia e la disabilità, che non ha potuto che esprimere solidarietà per la famiglia del bambino.

Sulla vicenda si è espressa la madre, in un intervista: "Ho invitato 18 bambini con le rispettive famiglie; solo in cinque hanno risposto, quattro declinando e una sola per confermare la partecipazione". Agli invitati, la madre non aveva chiesto regali, ma solo una volontaria donazione a un’associazione per bambini affetti da autismo.