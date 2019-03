Complicazioni in sala parto, neo-mamma perde la vita a 34 anni

Una 34enne di Annone Veneto in provincia di Venezia è morta all’Ospedale di Oderzo in provincia di Treviso dopo il parto del proprio bambino. A comunicarlo è l’azienda Ulss 2 della Marca Trevigiana, secondo cui “la donna ha subito un primo arresto cardiaco con ripresa dell'attività cardiocircolatoria dopo le manovre di rianimazione. Dopo che la donna è stata portata in sala operatoria per la ricerca di un sanguinamento vaginale, alle 5.00 è avvenuto un secondo arresto cardiaco, con altro sanguinamento in più punti, che ha indotto a nuove trasfusioni di sangue. Alle 5.55, un terzo arresto cardiaco ha causato il decesso della paziente.