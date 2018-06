PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ACQUISTI VERDI. IL 20-21 GIUGNO A VENEZIA FORUM COMPRAVERDE

Nella consapevolezza del ruolo guida che la Regione deve perseguire nel territorio, continuando la propria attività informativa e formativa in materia di sviluppo sostenibile, nei giorni 20 e 21 giugno presso il Palazzo della Regione (Grandi Stazioni) a Venezia si terrà la seconda edizione del Forum CompraVerde BuyGreen Veneto, evento inserito tra le iniziative del Progetto Europeo Life PrepAir per la sostenibilità ambientale.

Lo annuncia il Vicepresidente della giunta veneta sottolineando che la sostenibilità ambientale è ormai diventata un tema fondamentale per l’intero operato delle Pubbliche Amministrazioni che non possono prescindere dalle normative in ambito di green economy, coinvolgendo direttamente e indirettamente tutto il sistema economico del nostro Paese.

“La Regione del Veneto – sottolinea il vicepresidente - si è particolarmente distinta in questi ultimi anni per le attività correlate alla diffusione e alla promozione del “Green Public Procurement” (GPP) sul territorio regionale, attività che hanno ottenuto un riscontro molto positivo anche con importanti riconoscimenti a livello nazionale quali, per ultimo, il Premio per la Migliore Politica di GPP per l’efficacia delle azioni realizzate e l’impegno a promuovere la cultura degli acquisti verdi sia all’interno dell’amministrazione regionale che sul territorio, conseguito lo scorso ottobre a Roma in occasione del Forum CompraVerde BuyGreen nazionale”.

Il Forum si arricchirà quest’anno dell’assegnazione della prima edizione del Premio CompraVerde Veneto, articolato nelle due categorie “Stazioni Appaltanti” e “Imprese”. Obiettivo del riconoscimento è di definire, promuovere e incentivare criteri di sostenibilità ambientale finalizzati a sensibilizzare da un lato le pubbliche amministrazioni, affinché adottino un nuovo approccio all’“acquisto pubblico” di beni e servizi; dall’altro le imprese, affinché si distinguano per l’uso sistematico di tutele ambientali nei propri processi organizzativi, gestionali e di qualifica dei fornitori.

La seconda giornata dell’evento sarà dedicata a due appuntamenti con focus specifico sull’edilizia sostenibile, in co-organizzazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia e la Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti del Veneto e accreditati presso gli stessi ordini professionali così da consentire ai partecipanti che ne faranno richiesta di acquisire i Crediti Formativi Professionali previsti.