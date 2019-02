Condannato al carcere un marito violento

Arrestato dai carabinieri di Schio in provincia di VIcenza un uomo, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere, già condannato ai domiciliari per atti persecutori e maltrattamento verso i familiari. Il 38enne è infatti ritenuto colpevole di aver avuto una condotta aggressiva nei confronti della compagna nonché madre dei suoi due figli per quasi 15 anni, quando dopo i primi mesi di relazione, l'uomo ha dimostrato il suo carattere violento arrivando a rompere il naso della donna con un pugno.