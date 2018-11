Condannato ex sindaco di Lodi per turbativa d’asta

Condannati a dieci mesi di reclusione e 300 euro di multa l'ex sindaco di Lodi Simone Uggetti, per l'accusa di turbativa d'asta in relazione all'appalto della primavera del 2016 per l'affidamento delle piscine di Lodi del Belgiardino e di via Ferrabini. Dovrà inoltre risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali al Comune di Lodi da liquidarsi in separato giudizio. "Questo dibattimento non è stato vano e ha portato luce e verità ai fatti, ma siamo ancora in attesa della giustizia”, commenta Uggetti.