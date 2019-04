Congresso delle famiglie, 10.000 i manifestanti

Il corteo finale del Congresso delle Famiglie di Verona parte da Piazza Bra, con circa 10.000 persone secondo le stime delle forze dell’ordine. I manifestanti procederanno lungo le vie del centro per poi tornare sotto il palco del palazzo comunale, tra bandiere dell’Alleanza cattolica, dei Giuristi per la vita e del Movimento per la vita. Infine, vi saranno i saluti del sindaco di Verona, Federico Sboarina, insieme al senatore Davide Pillon.