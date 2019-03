Non consegna i documenti vaccinali, sospeso bambino a Piacenza

Un bambino è stato sospeso da una scuola materna della Valtidone in provincia di Piacenza, a causa della mancata consegna della documentazione vaccinale necessaria per la frequentazione, secondo quanto richiesto dalle recenti normative. Si tratta infatti del primo caso di sospensione esecutiva della provincia. In una popolazione di 30.000 studenti, sono 650 quelli sanzionabili con la sospensione o con pene pecuniarie.