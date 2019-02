Consigliera islamica insultata pubblicamente per il velo

Sumaya Abdel Quader, consigliera comunale del Pd, ha denunciato sulla sua pagina di Facebook un’aggressione verbale subita nella sede del Comune di Milano, da parte di una donna che l'ha insultata a causa del suo velo islamico. “Maiali, andate via”, avrebbe urlato la responsabile. "Mi ha ferito e non me lo aspettavo, è successo a Palazzo Marino, la casa dei milanesi, dove ogni giorno mi impegno per tutti i cittadini, anche per lei. A questa donna vorrei far conoscere le tante battaglie che le donne di ogni paese e cultura affrontano ogni giorno. Vorrei dirle uniamoci”, ha commentato la consigliera. Sulla vicenda si esprime anche il sindaco Sala: ”Un gesto inaccettabile. A lei va la mia solidarietà e il mio sostegno: Milano è una città aperta e antirazzista".