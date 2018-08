La consigliera Silvia Sardone lascia Forza Italia

La consigliera regionale e comunale, Silvia Sardone, annuncia il suo abbandono di Forza Italia per aderire al gruppo misto.

"Dopo quasi vent'anni di militanza vissuti con entusiasmo e passione, ho deciso di lasciare Forza Italia Sia in Regione Lombardia, sia in Comune a Milano, passo nel Gruppo Misto perché non mi riconosco più nella maggior parte delle posizioni politiche nazionali assunte da Forza Italia in questo ultimo periodo che reputo, purtroppo, molto spesso simili a quelle del Pd, né intravedo posizioni in linea con le mie idee politiche nel futuro di questo movimento”, spiega.

"Siamo sicuri che ora la collega Sardone per coerenza si dimetterà dalla presidenza della commissione Bilancio, ottenuta grazie al grande supporto e ai voti di Forza Italia": così il capogruppo di Forza Italia in Lombardia, Gianluca Comazzi, e Giulio Gallera, capo delegazione in giunta e assessore regionale al Welfare, hanno commentato l'addio della consigliera.