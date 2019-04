Consigliere comunale arrestato per violenza sessuale di gruppo

Un consigliere comunale di Casapound è stato arrestato a Vallerano, un comune in provincia di Viterbo, per violenza sessuale di gruppo su una donna di 36 anni. L’uomo, insieme ad un altro complice, avrebbe commesso gli abusi in un circolo privato a Viterbo. In seguito alle indagini, la Polizia di Viterbo ha ottenuto ed eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di due responsabili. “Quanto accaduto a Viterbo è scioccante. I balordi che hanno violentato questa ragazza la pagheranno cara. Se quanto riporta la stampa in queste ore corrisponde al vero mi auguro si facciano 30 anni di galera. La mia vicinanza e tutto il sostegno possibile alla donna e alla sua famiglia", dichiara il vicepremier i Luigi Di Maio.