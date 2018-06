Vertice Ue sui migranti, la proposta di Conte

Giornata cruciale per la questione migranti. A Bruxelles è in programma il vertice dell’Unione Europea per cercare di trovare una soluzione sul tema immigrazione. All’arrivo in Belgio, il premier italiano, Giuseppe Conte, ha parlato ai giornalisti presenti: “Siamo qui – ha dichiarato il presidente del Consiglio – per fare una proposta completamente innovativa per cercare di risolvere il problema della migrazione“.

“Il nostro obiettivo – ha continuato – è quello di superare il regolamento di Dublino, che si basa su una logica emergenziale. Noi vogliamo affrontare questo problema in modo più strutturale“.

“La proposta italiana – ha sottolineato Conte – è intitolata European Mutilivel Strategy for Migration. Si basa su sei premesse e ha dieci obiettivi. Il principale è quello di superare il criterio del Paese di primo arrivo. Chi sbarca in Italia, sbarca in Europa“.

L’obiettivo da parte del premier italiano sarà quello far cedere i muri tedeschi e francesi e trovare un accordo sulla gestione degli arrivi dei migranti. Solamente così – riferisce il sito di Repubblica – il governo italiano potrebbe venire incontro sulle richieste di Merkel e Macron sul come gestire i movimenti secondari.

Poco prima dell’inizio del vertice, anche la cancelliera Angela Merkel ha parlato alla stampa: “ Oggi è un incontro molto importante – riporta La Repubblica – per trovare accordi bilaterali e trilaterali sul tema della migrazione. L’aspettativa è che si possa trovare una soluzione comune in questi giorni. Sappiamo che ancora non esiste una soluzione europea, quindi si tratta di trovare accodi bilaterali per aiutarci a vicenda e trattarci in modo equo e onesto “.

Sulla stessa linea della cancelliera tedesca, anche il presidente francese Emmanuel Macron: “Bisogna trovare una soluzione europea sui migranti e questa potrà essere costruita solamente con la collaborazione tra gli Stati che decidono di andare insieme. Questo richiede la responsabilità di tutti e lo spirito di solidarietà per condividere il peso che alcuni Paesi conoscono“.