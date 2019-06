Conte, escluso il taglio a quota 100 e reddito di cittadinanza

“Il taglio a Quota 100 e reddito di cittadinanza non è assolutamente all'ordine del giorno. Lavoriamo con il Mef perché si prefigurano dei risparmi di spesa visto che alcune somme erano state un po' sovradimensionate”. Sono le affermazioni del premier Giuseppe Conte in un punto stampa da Hanoi, che aggiunge: “Noi abbiamo in via prudenziale accantonato delle somme che ragionevolmente con il monitoraggio in corso si stanno rivelando un po' sovradimensionate ma il risparmio di spesa è diverso dal tagliare le misure. Le misure restano intatte e verranno applicate integralmente", conclude.