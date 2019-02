Conte, ottimismo ed entusiasmo per il 2019

"Ci sono tutte le premesse per un bellissimo 2019 e per gli anni a venire. L'Italia ha un programma di ripresa incredibile. C'è tanto entusiasmo e tanta fiducia da parte dei cittadini e c'è tanta determinazione da parte del governo". Sono le dichiarazioni del premier Giuseppe Conte in un'intervista a "Povera Patria”, nel quale vengono esposti i propositi e le previsioni per il futuro dell’Italia. In seguito, Conte parla del rapporto tra i vicepremier Di Maio e Salvini: "Andiamo tutti d'accordo; non litighiamo. Noi ci confrontiamo. Non ci sono motivi di divergenza, assolutamente".