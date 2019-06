Conte prende tempo con l’Eu

Giuseppe Conte e Giovanni Tria, in seguito alla trattativa con l'Unione europea per evitare la procedura d'infrazione per debito eccessivo, si pongono come obiettivo quello di tenere al riparo la prossima manovra da altri impegni, per non rischiare di far saltare il governo. La correzione per il 2019 è pronta, e secondo quest’ultimo studio, il deficit scenderà al 2,1% o al 2% del Pil. Il premier Conte inoltre tenterà di ottenere che l'Ue conceda di discutere i conti 2020 in autunno, prendendo tempo.