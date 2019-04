Continuano le proteste sul Gls di Piacenza

Continua anche durante il giorno di Pasqua la protesta dei 33 lavoratori licenziati che si sono posizionati sul tetto della Gls di Piacenza. Già dal 16 aprile, le persone si sono accampate per protestare contro il provvedimento di licenziamento eseguito nei loro confronti, e richiedono tutti il reintegro e la convocazione di un tavolo di confronto con l'azienda. Tutti aderenti al sindacato Usb, sono intenzionati a non scendere fino a quando non avranno ottenuto un appuntamento per discutere del loro futuro.