Un contrafforte di sostegno cede in una palazzina a Bologna

Circa una decina di famiglie per un totale di 12 persone, è stata evacuata a Pianoro Vecchio in provincia di Bologna a causa di uno smottamento provocato dalle violente piogge. A cadere è stato un contrafforte di cemento a sostegno di alcuni edifici da diversi appartamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale che hanno immediatamente sgomberato lo stabile a causa del pericolo di ulteriori cedimenti, ma per fortuna non sono stati registrati feriti.