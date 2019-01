Contromano in autostrada, nel Vicentino

Lungo l'A31 Valdastico, un 31enne di origine serba residente a Bussolengo in provincia di Verona avrebbe viaggiato per 15 km contromano, causando panico per gli altri automobilisti. Entrato al casello di Dueville in direzione sud verso Rovigo, l’uomo avrebbe fatto inversione di marcia al casello di Longare, dando inizio alle segnalazioni degli automobilisti, costringendo i militari ad effettuare un servizio di safety-car e inseguimento, terminato a Torri di Quartesolo in provincia di Vicenza. In stato confusionale, l’uomo sarebbe stato trovato con un tasso di alcol tre volte oltre il limite massimo. Denunciato quindi per guida in stato di ebbrezza, con sequestro immediato dell'auto e il ritiro della patente.