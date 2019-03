Convince il figlio ad unirsi agli estremisti, condannato

Sayed Fayek Shebl Ahmed, ex mujaheddin egiziano che ha combattuto in Bosnia, è stato condannato a 4 anni e 2 mesi di carcere a Nuoro, con l’accusa di terrorismo internazionale per aver persuaso il figlio 23enne Saged a partire per la Siria nel 2014 al fine di unirsi alle file di un gruppo di estremisti. Secondo le accuse, l’uomo avrebbe organizzato e finanziato il viaggio del figlio, sostenendolo nelle spese di mantenimento.