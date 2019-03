Cooperazione tra Italia e Cina, solide le fondamenta della partnership

Il presidente Sergio Mattarella commenta l’incontro con Xi Ping ad alcuni media cinesi, nel quale spiega: “auspichiamo possano scaturire intese, idee, progetti, nei quali il partenariato italo-cinese possa ulteriormente svilupparsi, anche a più generale beneficio della collaborazione tra Europa ed Asia, che necessita di un volume, sempre maggiore, di investimenti sostenibili in infrastrutture, per assicurare un futuro di benessere e di pace per le tutte le popolazioni dei due continenti". La partnership è costruita su fondamenta solide ed ispirate da naturali convergenze tra antichissime civiltà, che punta ad arricchirsi con nuovi ambiti di cooperazione.