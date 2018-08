Coppia gay aggredita da un gruppo, trovato aggressore a Verona

La Digos di Verona ha identificato e denunciato il responsabile dell'aggressione omofoba a una coppia gay, risalente alla sera dello scorso 11 agosto a Verona, in piazza Bra.

Si tratterebbe di un 21enne di nazionalità romena, residente a Verona, dai numerosi precedenti, tra cui denunce per minacce, lesioni personali in ambito bullismo, ingiuria, estorsione e rissa.

Per lui è scattata la denuncia all'Autorità giudiziaria per il reato di lesioni. Un 59enne e un 22enne, residenti in provincia di Verona e sposati in Spagna, stavano passeggiando tenendosi per mano ed erano stati pesantemente insultati, per il loro orientamento sessuale, dal gruppo di ragazzi. La provocazione era sfociata in uno schiaffo al più giovane della coppia, che in seguito si è recato al Pronto soccorso del Policlinico, sporgendo querela.