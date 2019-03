Coppia trovata morta nel loro appartamento a Milano

Sono stati scoperti all’interno di un appartamento a Milano i corpi di una donna di 76 anni e del suo compagno di 82, senza vita. A dare l’allarme, il custode dello stabile, insospettito dal forte odore proveniente dall’appartamento della coppia. All’arrivo dei militari, è stato infatti confermato il decesso dei due, richiedendo il supporto della Polizia scientifica. Al momento non è possibile risalire alla data di morte, ma non sono visibili tracce di violenza sui cadaveri. Tuttavia, non si esclude nessun tipo di dinamica.