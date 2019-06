Coriano diventa plastic free entro il 2020

Coriano, la città in provincia di Rimini, diventerà plastic free entro il 2020, secondo un'ordinanza pubblicata dal Comune che vieta la commercializzazione e l'uso di contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili. Gli esercenti di attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande e di distributori automatici sul territorio dovranno distribuire agli acquirenti esclusivamente oggetti in materiale biodegradabile e compostabile, mentre le eventuali scorte di plastica monouso potranno essere utilizzate ma non oltre la fine di quest'anno.