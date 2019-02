Corpo carbonizzato in un auto a Modena

Ritrovato il corpo carbonizzato di una donna all’interno di un'auto nei pressi dell'inceneritore di Modena, grazie all’attenzione di un carabiniere in borghese nella zona che ha notato il fumo provenire dalla vettura. Secondo le indagini, il cadavere appartiene a una badante di 38 anni marocchina, residente a Modena. "Le condizioni del corpo non consentono di stabilire in che modo la vittima sia stata uccisa, ma proprio dalle condizioni del corpo si è potuto stabilire che si è trattato di un omicidio e non di un suicidio”, ha dichiarato il procuratore capo Lucia Musti. Intanto la Procura di Modena procede per omicidio volontario a carico di ignoti.