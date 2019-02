Corruzione in atti giudiziari, arrestati due imprenditori

Sono in corso di esecuzione due provvedimenti di arresti domiciliari da parte del Comando Provinciale di Messina, nei confronti di Ezio Bigotti, presidente del gruppo STI, e di Massimo Gaboardi, ex tecnico petrolifero Eni. L’accusa è di corruzione in atti giudiziari e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale, per l’inchiesta sul cosiddetto "Sistema Siracusa" che ha portato all'arresto di 13 persone accusate di far parte di un "comitato di affari" dedito al condizionamento delle indagini e dei procedimenti giudiziari.