Corruzione e rivelazione di segreti di ufficio: tre arresti a Como

Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Como ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di corruzione e rivelazione di segreti di ufficio, nei confronti dell'ex direttore Provinciale della Agenzia delle Entrate di Como e di un funzionario dell’Agenzia. Il titolare del 33,33% del capitale sociale di Tintoria butti srl è finito agli arresti domiciliari, mentre i due titolari dello studio commercialista Pennestrì di Como sono finiti in carcere quali mediatori della corruzione.