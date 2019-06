Cortina, avviato il processo di digitalizzazione

A Cortina d'Ampezzo si sta sperimentando un processo di digitalizzazione per gli interventi pubblici in vista dei Campionati Mondiali di sci 2021, con l’obiettivo di elaborare e divulgare dati strutturati sui processi realizzativi del Piano degli interventi, con l'implementazione di una piattaforma per la gestione digitale delle informazioni. Questo significa centralizzare la conoscenza per il monitoraggio dei processi realizzativi e il supporto dei processi decisionali.