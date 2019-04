Cortina, continua la stagione sciistica

Continua fino al primo maggio la stagione sciistica a Cortina D'Ampezzo grazie alle ultime nevicate che hanno formato un nuovo manto bianco sulle piste del Faloria. Inoltre il programma previsto per il periodo pasquale a Cortina prevede diversi eventi sugli sci che attirano visitatori e appassionati da tutto il mondo. Tra questi, il 21 aprile prenderà il via la "M'Over Ghedo Speed Contest" contro Kristian Ghedina, gara giunta ormai alla sua quarta edizione. Al campione è infatti intitolato uno degli ultimi jump della Vertigine che verrà utilizzato per i Mondiali di sci alpino del 2021.