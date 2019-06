Cortina ai giochi del 2026: la città in festa

Campane a festa a Cortina in seguito all'annuncio della vittoria italiana nella scelta della sede delle Olimpiadi invernali 2026. Sul campanile della città infatti è stata affissa una bandiera italiana lunga 30 metri mentre le persone in piazza hanno iniziato a cantare l'Inno italiano. La gioia dei cittadini è esplosa nel momento in cui, nel video collegamento con Losanna, si è vista la busta con il nome Milano-Cortina.