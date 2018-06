Cosa faranno gli italiani questa estate? Ce lo dicono le ricerche sul web

Quali sono le mete più ricercate dagli italiani in quest’estate 2018 e quali sono le destinazioni più ambite? Il marketing software SEMrush ha realizzato uno studio per scoprire i luoghi “più desiderati” dagli italiani. Tra le mete italiane dove le persone cercano alberghi le prime quindici sono Milano, Roma, Rimini, Riccione, Firenze, Venezia, Napoli, Ischia, Verona, Capri, Sorrento, Gallipoli, Catania, Matera e Salento.

Per quanto riguarda invece l’estero, la città numero uno tra le destinazioni di viaggio straniere è Amsterdam, seguita da New York, Madrid e Budapest. Nella top-10 si trovano anche Vienna, Dubai, Valencia, Los Angeles, Tokyo e Miami. Molti utenti cercano l’opzione “volo più hotel”. Per quanto riguarda gli agriturismi, i più cercati sono quelli in Toscana, seguiti dalle aziende agrituristiche in Sicilia, Campania, Lombardia e Umbria. Gran parte delle richieste sono per agriturismi con piscina. Circa 10 mila persone al mese cercano case vacanze in Sardegna e Salento.

Tra le spiagge più cercate ci sono Spiaggia dei Conigli e Spiaggia del Principe. Un’altra ricerca popolare con la stessa frequenza è spiaggia per nudisti. Nella top-5 si trovano anche Spiaggia di Sansone e Spiaggia Rosa. Adesso la maggior parte delle persone cercano alberghi e voli con siti specializzati, perciò non è una sorpresa che Booking.com sia il leader assoluto tra i siti per gli hotel con un traffico da più di 40 milioni di utenti al mese. Altri siti di prenotazioni popolari sono hotels.com e airbnb.it. Anche il traffico per siti di compagnie aeree a basso costo è abbastanza alto. Il più visitato è il sito di ryanair.com con circa 4.7 milioni di visite mensili, ma tra i vincitori ci sono anche il low-coster inglese easyjet.com e quello spagnolo vueling.com.