Costretti alla “roulette russa” due spacciatori di Monza

Tre spacciatori italiani sarebbero stati arrestati dai carabinieri per il sequestro di altri tre giovani pusher, costretti a subire la tortura della “roulette russa”, una pratica in cui una pistola viene caricata con un colpo e i due contendenti sono costretti a puntarsi l’arma alla testa per poi premere il grilletto, sperando di non innescare il proiettile. I due giovani sarebbero stati accusati di aver fatto sparire una partita di droga affidata ad uno di loro, a Monza. Dopo il racconto delle vittime, le autorità avrebbero arrestato gli spacciatori per portarli tutti in carcere a Monza, per poi sequestrare inoltre in totale 5 kg di hashish e 1 kg di marijuana, 60 proiettili calibro 38 e oltre 10 mila euro in contanti.