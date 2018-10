Costruito un muro contro lo spaccio nel “boschetto di Rogoredo”

Prossimo al completamento il muro, con un’ estensione di circa 200 metri e altro 4, situato immediatamente fuori dalla stazione ferroviaria di Milano Rogoredo.

Il progetto è stato approvato da un Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, e servirà per combattere il fenomeno dello spaccio di stupefacenti del cosiddetto “boschetto di Rogoredo”, un parco che da anni è al centro delle proteste dei residenti in quanto zona usata dagli spacciatori appunto per svolgere i loro traffici.

Il muro però è solo una delle opere decise per la riqualificazione della stazione di Rogoredo, infatti non distante da esso è stato già realizzato una chiusura dei varchi per impedire a chiunque di scavalcare il perimetro, con recinzioni dette proprio “anti scavalco”, per evitare attraversamenti dei binari.